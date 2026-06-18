Kastamonu'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

18.06.2026 17:09
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Kastamonu Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişi yasakladı.

Kastamonu Valiliği tarafından alınan karar kapsamında, 15 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Kastamonu Valiliği'nden orman yangılarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 15 Haziran'dan itibaren 15 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlarda ve bitişiğinde her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü ve benzeri ürünler kullanarak ateşli veya ateşsiz piknik yapılmasının yasaklandığının belirtildiği açıklamada, tüm köy ve mahallelerde anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü sebebiyle ateş yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaklandığı dile getirildi. Alınan tedbirlere ve yasaklara uymayanlar hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde; hava sıcaklıklarının yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle orman alanlarıyla çevresinde artan insan hareketliliği, orman yangını riskini artırmaktadır. İlimiz sorumluluk alanlarında çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla birtakım tedbirler ve kararlar alınmıştır. Bu kapsamda Kastamonu il sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler ve ormanlarda yapılacak her türlü faaliyetler, 15 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Valilik Makamınca Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanlarının kullanımı ile orman bakımı, madencilik gibi yasal veya zorunlu izin verilen girişler bu yasak kapsamının dışındadır. Tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlarda ve bitişiğinde piknik ateşi, çoban ateşi, avcı ateşi ve benzeri her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü vb. kullanarak ateşli veya ateşsiz piknik yapılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ, TEİAŞ, BEDAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm köy ve mahallelerimizde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü ve benzeri yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Hasat esnasında '2026 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetleri Tebliği' hükümleri gereğince biçerdöver sahipleri tarafından, biçerdöverde 6'şar kilogramlık 2 adet yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Balya makinesi çalıştırılması esnasında balya makinasının bağlı olduğu traktörde 6 kilogramlık 1 adet yangın söndürme tüpü, ayrıca çalışma alanına yakın bir noktada başka bir operatör tarafından kullanılan yine traktöre bağlı su tankeri bulundurulacaktır. Kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması ve karavanla konaklama yapılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır. Kararların uygulanması ve denetimi Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Ayrıca söz konusu kararın takibi ve denetimi ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda ilgili kurumların ilçe teşkilatları tarafından da takip edilecektir. Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca, eylemleri ayrı bir suç teşkil edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kastamonu'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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