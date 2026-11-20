Kastamonu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle çevre yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kastamonu'da son bir haftadır sis etkisini sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara yönüne seyahat eden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle hızlarını düşürerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Kuzeykent Mahallesi, Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolunda yoğunlaşan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.