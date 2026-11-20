Kastamonu'da sis sürücüleri yavaşlattı, görüş mesafesi 50 metreye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da son bir haftadır etkisini sürdüren yoğun sis, çevre yollarında görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara yönüne giden sürücüler, Kuzeykent ile Doğu ve Batı Çevre Yolu'nda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle çevre yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Kastamonu'da son bir haftadır sis etkisini sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara yönüne seyahat eden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle hızlarını düşürerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Kuzeykent Mahallesi, Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolunda yoğunlaşan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.
Kaynak: İHA
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