Kastamonu Pınarbaşı'nda iki yavrulu bozayı ve bir ayı daha görüntülendi - Son Dakika
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Kastamonu Pınarbaşı'nda iki yavrulu bozayı ve bir ayı daha görüntülendi

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Kastamonu Pınarbaşı\'nda iki yavrulu bozayı ve bir ayı daha görüntülendi
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Kastamonu Pınarbaşı\'nda iki yavrulu bozayı ve bir ayı daha görüntülendi
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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda iki yavrusuyla dolaşan bozayıyı görüntüledi. Aracı fark eden bozayı ve yavruları ağaçlar arasında kayboldu; ekipler başka noktada kendilerini izleyen bir ayıyı da görüntüledi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda iki yavrusuyla birlikte dolaşan bozayı kameralara yansıdı. Başka bir ayı ise ağaçların arasından ekipleri izlerken görüntülendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda araçlarıyla ilerledikleri sırada iki yavrusuyla birlikte dolaşan bozayıyla karşılaştı. Aracı fark eden bozayı ve yavruları, ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. Ekipler, başka bir noktada ise ağaçların arasından kendilerini izleyen bir ayıyı görüntüledi. Kalabalık bir yaban domuzu sürüsünün geçişi de kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
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