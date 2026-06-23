Kaymakam Duman Üreticileri Ziyaret Etti

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman, arıcılık ve seracılık alanında faaliyet gösteren üreticileri ziyaret etti.

Kaymakam Duman, ilçede arıcılık yapan Zafer Sirkecioğlu ile seracılık faaliyetlerinde bulunan Bünyamin Çini'yi işletmelerinde ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında üretim süreçlerini yerinde inceleyen Duman, üreticilerle sohbet ederek karşılaştıkları sorunlar ve talepleri dinledi. İlçede tarımsal üretim ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan çalışmaların önemine değinen Duman, üreticilere çalışmalarında başarılar diledi.

Üreticiler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Kaymakam Duman'a teşekkür etti. - ERZİNCAN