Kaymakam Tutay başkanlığında Kemah'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği meclisi toplandı - Son Dakika
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Kaymakam Tutay başkanlığında Kemah'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği meclisi toplandı

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Kaymakam Tutay başkanlığında Kemah\'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği meclisi toplandı
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Kemah'ta Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Kaymakam Resul Tutay başkanlığında gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda köylere yönelik hizmet ve yatırımlar değerlendirildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçeye bağlı köylerde bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetler, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Köylerin ihtiyaç ve önceliklerinin değerlendirildiği toplantıda, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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