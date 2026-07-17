Büyükşehirden Argıncık'a 25 milyon TL'lik ulaşım yatırımı - Son Dakika
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Büyükşehirden Argıncık'a 25 milyon TL'lik ulaşım yatırımı

Büyükşehirden Argıncık\'a 25 milyon TL\'lik ulaşım yatırımı
17.07.2026 10:51  Güncelleme: 10:52
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Mahallesi'nde yol genişletme ve altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı. 25 milyon TL yatırımla 2 bin metrelik güzergahta 7 bin ton asfalt kullanılacak, 3 noktada kavşak ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Mahallesi 6316 Cadde'de yol genişletme, altyapı yenilemenin ardından sıcak asfalt çalışmalarını başlattı. Toplam 25 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında 2 bin metrelik güzergahta 7 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek, 3 farklı noktada kavşak ve çevre düzenlemesi hizmete sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Argıncık Mahallesi 6316 Cadde'de kapsamlı yol yenileme ve genişletme çalışmaları tamamlandı.

Şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan 6316 Cadde'de gerçekleştirilen proje çerçevesinde altyapı yenilemeleri, zemin iyileştirme uygulamaları ve asfalt yenileme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgedeki ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında yol standardı daha üst seviyeye taşınacak.

Toplam 2 bin metre uzunluğundaki güzergahta gerçekleştirilecek proje kapsamında 7 bin ton asfalt serimi yapılacak. Ayrıca yol üzerinde belirlenen üç farklı noktada kavşak düzenlemeleri hayata geçirilirken, çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin modern ve estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Yaklaşık 25 milyon TL yatırım bedeline sahip proje ile birlikte Argıncık Mahallesi'nde ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması için yoğun mesai harcıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırırken, güçlü ve modern ulaşım altyapısıyla geleceğin Kayseri'sini inşa etmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehirden Argıncık'a 25 milyon TL'lik ulaşım yatırımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehirden Argıncık'a 25 milyon TL'lik ulaşım yatırımı - Son Dakika
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