Kayseri'de Manda Safari Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Manda Safari Keyfi

15.06.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmetçi Sazlığı'ndaki manda sağımı, doğa severlere Afrika safarilerini andıran manzaralar sunuyor.

Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda her gün tekrarlanan manda sağımı yolculuğu, izleyenlere Afrika safarilerini aratmayan görüntüler sunuyor.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan ve Erciyes'in eteklerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, sazlık alanlarda sürüler halinde ilerleyen mandaların sağım için yaptıkları yolculuğa tanıklık ediyor. Özellikle günün belirli saatlerinde çobanlar eşliğinde hareket eden manda sürülerinin su ve sazlıklar arasındaki geçişi, ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor. Doğayla iç içe yaşanan bu anlar, Afrika'daki safari turlarını andıran görüntüler oluştururken, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, hem kuş gözlemi yapma hem de doğal yaşamın eşsiz anlarına tanıklık etme fırsatı buluyor. Bu anları izlemeye gelen Alparslan Doğan; "Çocuklarımızla birlikte geldik, doğal güzelliklerimizi gördük" dedi. Keyifli vakit geçirdiklerini kaydeden Kadir Orman ise; "Mekan çok güzel, çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdik. Mandalar, flamingolar var. Keyifli bir alan, herkese tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Erciyes Dağı manzarasıyla birlikte çok güzel bir görüntünün ortaya çıktığını ifade eden Canan Atabey de; "Çok uzun zamandır nasıl bir yer olduğunu merak ediyorduk. Şahane bir görüntüsü var, kesinlikle herkesin gelmesi gerekiyor. Flamingoları biraz daha yakından görmek isterdik ama fazla ilerleyemedik. Erciyes Dağı manzarası da süper. Çiftliklerde safari turu da yapılıyor, kesinlikle çok güzel" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Afrika, Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kayseri'de Manda Safari Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
11:31
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler’e şok Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler'e şok! Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:48:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayseri'de Manda Safari Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.