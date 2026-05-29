Büyükşehir'den Sarız'daki 1,3 kilometrelik ana arterde yol yapım ve sıcak asfalt çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'den Sarız'daki 1,3 kilometrelik ana arterde yol yapım ve sıcak asfalt çalışması

Büyükşehir\'den Sarız\'daki 1,3 kilometrelik ana arterde yol yapım ve sıcak asfalt çalışması
29.05.2026 12:18  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesindeki 1,3 km uzunluğundaki Atatürk Caddesi'nde asfalt çalışması başlattı. 15 bin ton sıcak asfalt kullanılacak yol, daha güvenli ve modern hale getirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden kırsal ilçelere kadar Kayseri'nin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Sarız ilçe merkezinin önemli ana arterlerinden biri olan 1,3 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla yürütülen yol yapım ve asfaltlama çalışmaları kent genelinde aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Sarız ilçe merkezinde; doğalgaz, telekom, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları sonucu bozulan yollarda yol yapım çalışmalarına başlandı. İlçenin önemli ana arterlerinden olan 1,3 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve çeşitli nedenlerle deforme olan kilitli parke kaplama sökülerek, zemin asfalta hazır hale getirildi. Bölge halkının ulaşımını sağlayan ve özellikle yaz aylarında nüfus yoğununun artmasıyla daha fazla önem arz eden bu yol, gerçekleştirilen çalışmalarla daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuluyor. Hava şartlarının elverişli olması durumunda söz konusu yolda sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Sarız ilçe merkezinde toplamda 15 bin ton sıcak asfalt kullanılması planlanan çalışmalar kapsamında bayram sonrası da ekipler mesaisini sürdürerek en kısa sürede çalışmaları tamamlayacak.

Yapılan yatırımlarla birlikte ilçede ulaşım standardının yükseltilmesi, sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması amaçlanırken Büyükşehir Belediyesi her vatandaşa ve sorumluluk alanının tamamına tarafsız ve eşit bir biçimde yaklaşarak, kamu kaynaklarını adil ve eşit bir şekilde vatandaşlara sunma konusunda azami gayret göstermeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde 2026 yılı yatırımlarını hızla hayata geçirmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir'den Sarız'daki 1,3 kilometrelik ana arterde yol yapım ve sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:21:09. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den Sarız'daki 1,3 kilometrelik ana arterde yol yapım ve sıcak asfalt çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.