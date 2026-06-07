Kayseri\'de Sel Felaketi!

Kayseri'de 8 kilometre uzunluğu bulunan ve çıkışı olmayan kanaldan akan sular, tarlaları ve evleri su altında bıraktı. Yağışla birlikte kanalda yükselen sular tarlalara ve mahalle sakinlerinin evlerine doldu.

Kayseri'de öğle saatlerinde sonra başlayan ve giderek etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağışta Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi sınırında sona eren 8 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğindeki su kanalında akan sular da sele dönüştü. Mahalledeki birçok tarla ve ev ile garaj sel sularının altında kaldı. Tarlalardaki ekinler zarar görürken, mahalleli yaşanan seli çıkışı olmayan ve mahalle sınırında sona eren kanala bağladı. Kanal yapılmadan önce böyle bir sorunla karşılaşmayan mahalleli yetkililerden konuyla ilgilenmelerini istedi.

Tarlası ve evi suyun altında kalan Kezban Gümüşsoy, "60 yıldır Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşıyorum. Böyle bir sel görmedik. Drenaj Kanalı yüzünden evlerimiz, ekinlerimiz suyun altında kaldı. Biz zor kurtulduk. Evimizde suyun altında kaldı" dedi.

Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Sarımsaklı'daki drenaj kanalı dedikleri kanal, 2 yıl sonra Sarımsaklıyı haşat etti. Çiftçilerin ne ekini ne buğdayı ne de evleri kaldı. Bu kanal açılırken biz söyledik. Buranın önleminin alınmasını söyledik. Kesinlikle alınmadı. Köyümüzde her yer bataklık ve çamur. Bu halk bunu hak etmiyor. Çiftçimiz mağdur" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "2 yıldır çırpınıyoruz. Yolun 2 tarafına 8 kilometre uzunluğunda 2 tane kanal açıp, bu kanalı bir yere bağlamamak, bir kasıttır. 2 haftada da 2 kez Sarımsaklı'yı su bastı. İnsanların ekinleri perişan, evlerini su basmış ama hala bir çözüm üretilmiyor. Bundan sonra yağacak her yağmurda burayı su basacak. 8 kilometrelik kanalı bir yerde bitirirseniz o su orada durmaz. Şu anda bu köylü mağdur" şeklinde konuştu.

Öte yandan, mahallede su altında kalan tarlalar görüntülendi. - KAYSERİ