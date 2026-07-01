Havalar ısındı, anız yangını tehlikesi arttı - Son Dakika
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Havalar ısındı, anız yangını tehlikesi arttı

Havalar ısındı, anız yangını tehlikesi arttı
01.07.2026 17:13  Güncelleme: 17:17
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı, havaların ısınmasıyla anız yangını tehlikesine dikkat çekerek vatandaşları uyardı ve otların tarım aletleriyle temizlenmesini önerdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, havaların ısınmasıyla beraber anız yangını tehlikesinin arttığını söyleyerek, "Vatandaşlarımız evlerinin etrafında kontrollü şekilde anız yakmak yerine, tarım aletleri kullanılarak otların temizlenmesi daha uygun olacaktır" dedi.

Anz yangınının hem doğa yaşamı hem de yerleşim alanlarını tehdit ettiğini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, en ufak bir kıvılcımın dahi yangını kontrolden çıkarabileceğini belirtti. Bağdat, "Vatandaşlarımız hasat yaptıktan sonra, tarlalarında bulunan anızı yakmaları sonucu doğal yaşam olumsuz şekilde etkileniyor. Anızın ormanlık ve yerleşim alanlarına da yakın olması büyük tehdit oluşturuyor. Bu sebeplerden dolayı anız yakmamaları için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Son dönemde havalar iyice ısındı. Bu ısınmadan dolayı nem oranı düştüğü için otlar tamamen kurmuş durumda. En küçük bir kıvılcım rüzgarın etkisiyle beraber anız yangınının kontrol altına çıkmasına sebep olacaktır. Bundan dolayı vatandaşlarımız evlerinin etrafında kontrollü şekilde yakmak yerine tarım aletleri kullanılarak otların temizlenmesi daha uygun olacaktır. Otları yaktıkları zaman rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak, kendi evlerine, komşularının evlerine ve doğal yaşama zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Bağdat, "Vatandaşlarımız muhtemel bir yangınla karşılaştıkları zaman 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bulundukları açık adresi net bir şekilde vererek bize ulaşmalılar. Yangının bulunduğu açık adres ve olay detaylı şekilde verilmeli. Yangın detaylı şekilde ihbar edildiğinde çıkan ekip sayısı, aracın değişikliği ona göre ayarlanıyor ve müdahale konusunda önem arz ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Havalar ısındı, anız yangını tehlikesi arttı - Son Dakika

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