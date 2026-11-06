Kaz Dağları'nda sezonun ilk kar yağışı Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı'nda etkili oldu - Son Dakika
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Kaz Dağları'nda sezonun ilk kar yağışı Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı'nda etkili oldu

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Kaz Dağları\'nda sezonun ilk kar yağışı Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı\'nda etkili oldu
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Kaz Dağları\'nda sezonun ilk kar yağışı Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı\'nda etkili oldu
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Kaz Dağları'nın bin 500 metreyi aşan yüksek kesimleri sezonun ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı mevkilerinde etkili olan kar, doğa fotoğrafçısı Onur Sezer tarafından görüntülenirken beyaz örtü bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı.

Kaz Dağları'nın bin 500 metreyi aşan yüksek kesimleri, sezonun ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı mevkilerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki yüksek rakımlı alanlarda kışın gelişini gözler önüne serdi.

Kaz Dağları'ndaki ilk kar yağışının ardından ortaya çıkan beyaz örtü, doğa fotoğrafçısı Onur Sezer tarafından görüntülendi. Objektiflere yansıyan görüntüler, bölgenin yüksek kesimlerinde sonbaharın yerini kışa bırakmaya başladığını ortaya koydu.

Kar yağışıyla birlikte zirvede doğanın görünümü değişirken, beyaz örtü bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı.

Kaynak: İHA
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