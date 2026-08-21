Kazaların yaşandığı yol güvenli hale getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Mesir Mahallesi'nde ulaşımda sorun yaşanan 5103 Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Sık sık kazaların meydana geldiği yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışma öncesinde, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından banket düzenlemesi yapılarak yol gidiş-geliş olarak ayrıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgede yağmur suyu ızgara çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte yolun bozuk zemini yenilenerek ulaşım standardı yükseltildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu.

Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer, 5103 Sokak'ta uzun süredir yol ve su birikintileri nedeniyle sorun yaşandığını belirterek, "Önce Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yolumuzda banket çalışması yapılarak gidiş-geliş olarak ikiye ayrıldı. Ardından MASKİ ekipleri tarafından yağmur suyu ızgara çalışması gerçekleştirildi. Son olarak da sıcak asfalt çalışması yapıldı. Özellikle okula giden çocuklarımız ve camiye giden vatandaşlarımız için yolumuz çok daha güvenli ve konforlu hale geldi. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

"Önceden bu yol kötü durumdaydı"

Mahalle esnafı Nazan Çetin, yolun daha önce kazalar ve bozuk zemin nedeniyle sorun oluşturduğunu belirterek, "Önceden bu yolda çok kazalar oluyordu ve yol kötü durumdaydı. Muhtarımız aracılığıyla Besim Başkanımızın desteğiyle sıcak asfalt çalışması yapıldı. Besim Başkanımıza, muhtarımıza ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakini Bahar Selaçtı ise 30 yıldır Mesir Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "5103 Sokak çok geniş olduğu için daha önce çok sayıda trafik kazası oluyordu. Yolumuz önce gidiş-geliş olarak ayrıldı. Ardından yağmur yağdığında yayalar ve araçlar için sorun oluşturan çukurlar giderildi. Besim Başkanımız sayesinde yolumuz düzeltildi ve şimdi sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Çok güzel olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.