Kazdağları sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla doğaseverlerden ilgi gördü

Mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak bilinen Kazdağları'nda sonbaharın gelişiyle birlikte tabiat sarı ve yeşilin etkileyici tonlarına büründü. Gürgen, kestane, kayın ve meşe ormanlarında oluşan renk cümbüşü şahane manzaralar oluştururken, doğa fotoğrafçısı Onur Sezer bu eşsiz anları objektifiyle kaydetti.

Kestane, kayın ve meşe ormanlarında hazan güzelliği

Zengin florası ve yüksek oksijen oranıyla Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Kazdağları, sonbahar mevsimiyle birlikte adeta renk değiştirdi. Farklı rakımlarda yer alan gürgen, kestane, kayın ve meşe ağaçlarının yaprakları sararırken, çam ve göknar türlerinin yeşiliyle birleşen tonlar ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Hazan mevsiminin hüznü ve renk armonisini yerinde görmek isteyen doğaseverler ile fotoğraf tutkunları bölgeye ilgi gösteriyor.

Doğa fotoğrafçısı Onur Sezer: "Kazdağları bu mevsimde bir başka güzel"

Bölgenin eşsiz tabiatını adım adım fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Onur Sezer, sonbaharın sunduğu ışık ve renk ahengini kayıt altına aldı. Kazdağları'nın bu dönemde benzersiz bir atmosfere büründüğünü belirten Sezer, "Bu mevsimde Kazdağları bir başka güzel. Doğanın güzel renkleri ve farklı açılardaki ışık kombinasyonu bu eşsiz tabiatı fotoğraf karelerine yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Vadiler boyunca uzanan orman patikalarında ve dere kenarlarında çekilen fotoğraflar, sosyal medyada ve doğaseverler arasında yoğun beğeni topladı.