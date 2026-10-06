Keban Baraj Gölü\'nde İhsan Ulucan\'ın oltasına \'tatlı suların hayaleti\' sudak takıldı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan'ın oltasına, sivri dişleri ve yırtıcı yapısıyla dikkat çeken sudak balığı takıldı.

Balıklarla beslenen etobur bir tür olan sudak, Keban Baraj Gölü'nde zaman zaman balıkçıların oltalarına takılsa da nadir yakalanmasıyla biliniyor. Balıkçılar arasında "tatlı suların hayaleti" olarak adlandırılan sudak, bu kez İhsan Ulucan'ın oltasına yakalandı. Yakalanan sudak balığının özellikle sivri ve keskin dişleri ile yırtıcı yapısı dikkat çekti. Görüntüsüyle de ilgi uyandıran balık, bölgedeki balıkçılar arasında merak konusu oldu.

Sudak balığı, avcı yapısı ve güçlü çene-diş yapısıyla tatlı su ekosisteminin dikkat çeken türleri arasında yer alıyor.