Keban Baraj Gölü'nde Su Kalitesi İzleme Projesi - Son Dakika
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Keban Baraj Gölü'nde Su Kalitesi İzleme Projesi

Keban Baraj Gölü\'nde Su Kalitesi İzleme Projesi
17.07.2026 12:42
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde su kalitesi parametreleri derinlik bazında incelendi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde farklı derinliklerden su numuneleri alınarak su kalitesi parametrelerine ilişkin ölçüm ve gözlemler yapıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Keban Baraj Gölü 3. ve 6. Bölgede Su Kalitesi Parametrelerinin Derinliğe Bağlı Değişiminin Aylık Olarak İzlenmesi" projesi çerçevesinde arazi çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, Keban Baraj Gölü'nün 3. ve 6. bölgelerinde belirlenen örnekleme noktalarında farklı derinliklerden su numuneleri alınarak su kalitesi parametrelerine ilişkin ölçüm ve gözlemler yapıldı. Elde edilecek veriler, göldeki su kalitesinin derinliğe bağlı aylık değişiminin ortaya konulmasına katkı sağlayacak.

Proje kapsamında sürdürülen düzenli izleme faaliyetleriyle Keban Baraj Gölü'nün ekolojik durumunun değerlendirilmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine bilimsel veri sağlanması ve bölgedeki su ürünleri faaliyetlerine yönelik önemli bilgiler elde edilmesi hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Sağlık, Keban, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Keban Baraj Gölü'nde Su Kalitesi İzleme Projesi - Son Dakika

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