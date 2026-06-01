Keban Baraj Gölü\'nde Tarihi Değişim

Keban Baraj Gölü Aşağı İçme köyü mevkisinde yaşanan büyük değişim havadan görüntülendi. Geçmiş yıllarda kuraklıkla anılan ve eski yapıların gün yüzüne çıktığı havza, etkili yağışların ardından yeniden tamamen su altında kaldı.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü havzasındaki Murat Nehri'ndeki su seviyesi, yıllar içinde kuraklıktan tam doluluğa geçerek tarihi bir değişim kaydetti. Bölgede 2021 yılında yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle suların metrelerce geriye çekildiği merkeze bağlı Aşağı İçme köyünde, o dönem eski yerleşim yerleri ile ağaç kökleri tamamen gün yüzüne çıkmış ve toprakta derin çatlaklar oluşmuştu. 2026 yılına gelindiğinde ise etkili olan yağışlar baraj havzasını yeniden eski ihtişamına kavuşturdu. 5 yıl önce kuraklıkla boğuşan Aşağı İçme köyü çevresi, baraj gölünün maksimum seviyeye ulaşmasıyla yeniden tamamen suyla kaplandı. Her iki döneme ait havadan çekilen eski ve güncel görseller büyük değişimi net bir şekilde ortaya koyarken, suya sıfır konumuna gelen köy ise ege sahillerini aratmıyor.

Yaşanan olumlu değişimden dolayı mutlu olduklarını dile getiren köy sakinlerinden Mehmet Tosun, "Bu suyun köyümüze katmış olduğu değer çok önemlidir. Bu konuda bazen mutlu oluyoruz bazen barajın çekilmesiyle mutsuz oluyoruz. Ama sonuçta bunlar ekolojik, meteorolojik olaylar. Bu yıl suyun bu safhada olması, güzelliğe güzellik katarak mutluluk içerisinde burada yaşamamızı sağlıyor" dedi.

Şinasi Güçlü ise "6 yıldır böyle bir şey yoktu. Bilindiği üzere 6 yıl sonra Keban Baraj Gölü'nün de kapakları açılması demek, buranın da son koduna ulaştığı demektir. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Harika bir ortam ve görüntü" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ