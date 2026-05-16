Kelkit Çayı'nda Taşkın Riski
Kelkit Çayı'nda Taşkın Riski

16.05.2026 10:14
Niksar'da yağışlar sonrası Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riski oluştu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen Kelkit Çayı dronla görüntülendi.

Niksar ilçesinde son günlerde etkisini artıran yağışların ardından Kelkit Çayı'nda taşkın riski oluştu. Özellikle yukarı havzada bulunan barajlardan kontrollü şekilde su bırakılmasıyla birlikte çayın debisi belirgin şekilde yükseldi. Kahverengiye dönen su hızla akarken, çayın suyu çevresindeki bazı tarım arazilerine yaklaştı. Dron ile kaydedilen görüntülerde, Kelkit Çayı'nın normal seviyesinin üzerine çıktığı, akıntının yer yer kuvvetlendiği ve suyun geniş bir alana yayıldığı görüldü. Yetkililerin bölgede muhtemel olumsuzluklara karşı takip ve kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi. Vatandaşlara dere yatakları ve çay kenarlarında dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

