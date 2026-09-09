Kemah Kaymakamı Tutay, Konuksever köyündeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyünde süren asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Tutay, köy yollarındaki asfaltlamanın vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağını belirterek çalışmaların köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi.
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyünde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaymakam Tutay, Konuksever köyünü ziyaret ederek yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Çalışmaları yerinde takip eden Tutay, köy yollarında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.
Tutay, yürütülen çalışmaların köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: İHA
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