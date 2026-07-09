Erzincan'ın Kemah ilçesinde ilçe merkezine kadar inen dağ keçisi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçe sokaklarında rahatça dolaşan dağ keçisi, vatandaşların ilgisini çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Koruma altındaki türler arasında yer alan dağ keçilerinin yerleşim alanlarında görülmesi, bölgede yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarını ortaya koydu.
Yetkililer, son yıllarda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler ile doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar sayesinde yaban hayvanlarının popülasyonunda artış gözlemlendiğini belirtiyor. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Kemah'ta Dağ Keçisi Sokaklarda - Son Dakika
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