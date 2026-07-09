Kemah'ta Dağ Keçisi Sokaklarda - Son Dakika
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Kemah'ta Dağ Keçisi Sokaklarda

Kemah\'ta Dağ Keçisi Sokaklarda
09.07.2026 08:46
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Erzincan Kemah'ta dağ keçisi ilçe sokaklarında görüntülendi, yaban hayatı koruma çalışmalarının başarısı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde ilçe merkezine kadar inen dağ keçisi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe sokaklarında rahatça dolaşan dağ keçisi, vatandaşların ilgisini çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koruma altındaki türler arasında yer alan dağ keçilerinin yerleşim alanlarında görülmesi, bölgede yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarını ortaya koydu.

Yetkililer, son yıllarda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler ile doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar sayesinde yaban hayvanlarının popülasyonunda artış gözlemlendiğini belirtiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, 3. Sayfa, Erzincan, Kemah, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemah'ta Dağ Keçisi Sokaklarda - Son Dakika

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