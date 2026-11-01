Kemaliye'de istinat duvarı çöktü, belediye ekipleri yol için çalışma başlattı - Son Dakika
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Kemaliye'de istinat duvarı çöktü, belediye ekipleri yol için çalışma başlattı

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Kemaliye\'de istinat duvarı çöktü, belediye ekipleri yol için çalışma başlattı
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Kemaliye ilçesinde Yağmurdere Sokak'ta istinat duvarı çöktü; belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek müdahalede bulundu. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken belediye, can ve mal güvenliği için tedbir alındığını bildirdi.

Kemaliye ilçesinde Yağmurdere Sokak'ta meydana gelen istinat duvarı çökmesinin ardından belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamada, istinat duvarının çökmesinin ardından ekiplerin bölgeye sevk edilerek müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara gösterdikleri anlayış ve sabır dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
GüncelÇevreSon Dakika

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