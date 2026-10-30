Kemaliye'de istinat duvarı çökünce Yağmurdere Sokak araç trafiğine kapatıldı

Kemaliye'de istinat duvarı çökünce Yağmurdere Sokak araç trafiğine kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 30 Ekim 2026'da aşırı yağış nedeniyle Yağmurdere Sokak'ta istinat duvarı çöktü ve Lökhane'den Eğin Konağı'na güzergah güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Belediye, vatandaşlardan yolu kullanmamalarını isterken çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle istinat duvarında meydana gelen çökme sonucu bir yol araç trafiğine kapatıldı.
Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ekim 2026'da Yağmurdere Sokak'ta, Lökhane'den Eğin Konağı'na giden güzergahta, araç dönüş yerinin yaklaşık 10 metre gerisindeki istinat duvarında çökme meydana geldiği bildirildi.
Çökme nedeniyle söz konusu yolun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan güzergahı kullanmamaları istendi.
Belediye ekiplerinin bölgede gerekli çalışmalara başladığı, yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?