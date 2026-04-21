Kemaliye\'de Tarihi Mimari İçin Koruma Çalışması

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, tarihi ahşap mimarinin korunmasına yönelik akademik çalışma başlatıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğretim görevlisi Türkan Sarp ve öğrencileri, ilçede özgün cephe özelliklerini koruyan yapılarda saha çalışması yürütüyor.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek çalışma kapsamında, orijinalliğini koruyan bir dükkanda ahşap ve metal aksamın temizliği ile koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Öğretim görevlisi Türkan Sarp, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemaliye'de geleneksel cephe özelliklerini koruyan yapıların sayısının azaldığını belirterek, "Var olan orijinal cepheyi koruyan bir dükkan üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, bu yapıların yeni malzemelerle değiştirilmesi yerine özgün haliyle korunabileceğini göstermek." dedi.

Kemaliye'nin tarihi dokusunu yansıtan bu tür yapıların gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Sarp, çalışmanın örnek teşkil etmesini hedeflediklerini kaydetti.

"Saklı cennet" olarak anılan Kemaliye, Fırat Nehri kıyısında ve Munzur Dağları eteklerinde yer alıyor.

Tarihi evleri, Karanlık Kanyon ve Taş Yolu gibi doğal ve kültürel değerleriyle öne çıkan ilçe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.

Yetkililer, başlatılan çalışmanın Kemaliye'nin tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamasını beklediklerini bildirdi. - ERZİNCAN