Kemaliye\'de Tarihi Mimari İçin Koruma Çalışması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemaliye'de tarihi ahşap mimariyi korumak için akademik saha çalışması başlatıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, tarihi ahşap mimarinin korunmasına yönelik akademik çalışma başlatıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğretim görevlisi Türkan Sarp ve öğrencileri, ilçede özgün cephe özelliklerini koruyan yapılarda saha çalışması yürütüyor.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek çalışma kapsamında, orijinalliğini koruyan bir dükkanda ahşap ve metal aksamın temizliği ile koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Öğretim görevlisi Türkan Sarp, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemaliye'de geleneksel cephe özelliklerini koruyan yapıların sayısının azaldığını belirterek, "Var olan orijinal cepheyi koruyan bir dükkan üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, bu yapıların yeni malzemelerle değiştirilmesi yerine özgün haliyle korunabileceğini göstermek." dedi.

Kemaliye'nin tarihi dokusunu yansıtan bu tür yapıların gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Sarp, çalışmanın örnek teşkil etmesini hedeflediklerini kaydetti.

"Saklı cennet" olarak anılan Kemaliye, Fırat Nehri kıyısında ve Munzur Dağları eteklerinde yer alıyor.

Tarihi evleri, Karanlık Kanyon ve Taş Yolu gibi doğal ve kültürel değerleriyle öne çıkan ilçe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.

Yetkililer, başlatılan çalışmanın Kemaliye'nin tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamasını beklediklerini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu görüntü az önce çekildi Göz gözü görmüyor Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
“Artiz ne arar la pazarda“ sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı "Artiz ne arar la pazarda?" sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı
Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Kadir Doğulu’dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 09:20:28. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.