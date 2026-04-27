Kemer\'de Mavi Bayrak denetimleri başladı

27.04.2026 13:23  Güncelleme: 13:28
Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, 2026 yılı yaz sezonu öncesi Kemer'de başlatılan Mavi Bayrak denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yardımcısı Semih Top, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) kriterleri doğrultusunda yürütülen program kapsamında Kemer genelinde başvuru yapan 50 tesis ile Kemer Belediyesi Mustafa Ertuğrul Aker Parkı Plajı'nda sezon öncesi denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan yardımcısı Semih Top, denetim sürecinde plaj ve tesislerin Mavi Bayrak standartlarına uygunluğunun yerinde incelendiğini ifade ederek, "Yüzme suyu kalitesinin düzenli analizlerinden çevre yönetimi uygulamalarına, atık ayrıştırma sistemlerinden kıyı ekosisteminin korunmasına kadar tüm detaylar hassasiyetle değerlendirilmektedir. Amacımız, hem çevresel sürdürülebilirliği sağlamak hem de misafirlerimize uluslararası standartlarda temiz ve güvenli plajlar sunmaktır" dedi.

Erişilebilir ve güvenli plajlar denetlendi

Denetimler kapsamında cankurtaran hizmetleri, ilk yardım imkanları ve engelli bireylerin sahillere erişimini kolaylaştıran düzenlemelerin de kontrol edildiğine dikkat çeken Başkan yardımcısı Semih Top, "Herkes için erişilebilir, güvenli ve çevreye duyarlı plajlar oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Denetimler sezon boyunca sürecek

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Serap Minta ise Kemer'in doğal güzelliklerini koruyarak Mavi Bayrak gibi uluslararası kalite standartlarını sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak denetimlerin sezon boyunca aralıksız devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
