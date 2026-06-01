Kemer Belediyesi can dostları yalnız bırakmadı

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, mayıs ayında 149 hayvanı kısırlaştırdı.
Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne mayıs ayı içerisinde telefonla gelen 125 ihbarı değerlendiren belediye ekipleri, 149 hayvana da kuduz aşısı uyguladı.
Toplam 44 hayvanın sahiplendirildiği merkezde, 147 hayvan da tedavi edildi. Barınağa terk edilen hayvan sayısının 37 olarak açıklandığı merkezde, başıboş haldeki 51 köpek barınağa getirildi. - ANTALYA
