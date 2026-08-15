Kemer'de Orman Yangını
Antalya Kemer'de yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, ekipler kontrol sağlamaya çalışıyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 teknik personel ile yangın işçisi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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