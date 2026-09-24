Kemer Tekirova'da deniz koruma başladı, Üç Adalar'da su ürünleri avcılığı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer Tekirova'da deniz koruma başladı, Üç Adalar'da su ürünleri avcılığı yasaklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kemer Tekirova\'da deniz koruma başladı, Üç Adalar\'da su ürünleri avcılığı yasaklandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği arasında imzalanan protokolle Kemer Tekirova Sahili'nde deniz yaşamına yönelik saha çalışmaları başladı. Üç Adalar'da su ürünleri avcılığı yasaklandı, Tekirova ve Çıralı'ya iki kara istasyonu kurulacak.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer Tekirova Sahili'nde deniz ekosisteminin korunması ve onarıcı restorasyon çalışmalarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Kemer Tekirova Sahili'nde deniz yaşamının korunmasına yönelik saha çalışmaları başladı. Vali Hulusi Şahin, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında deniz yaşamının korunmasına yönelik pek çok bileşeni bir araya getirdiklerini belirten Vali Hulusi Şahin, "Yılbaşından itibaren yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını almaya başladık" dedi.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile imzalanan protokolle birlikte önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini ifade eden Vali Şahin, "Protokol çerçevesinde Kemer ilçemizde Üç Adalar mevkii Tavşan Adası'nda yapılan çalışmaların devamını ve oradaki tecrübelerin de bir tezahürünü bu bölgede sağlayacağız. Bunun için çalışmalar başladı. Biyologlarımız, bilim adamlarımız ilk etapta deniz altı yaşamını izliyorlar, biyoçeşitliliği tespit ediyorlar ve bir haritalama çalışması da yapıyorlar" diye konuştu.

"Çok değerli biyolojik veriler bilim çevrelerinin istifadesine sunulacak"

Çalışmalar kapsamında elde edilen verilerin dijital ortamda kayıt altına alınacağını belirten Vali Şahin, "Bunu yine kendilerinin geliştirmiş olduğu Mavi Atlas adlı sisteme de işleyecekler. Böylece çok değerli biyolojik verileri bilim çevrelerinin istifadesine sunacaklar. Aynı zamanda burada aktif bir onarıcı restorasyon da yapacaklar" dedi.

"Üç Adalar'da su ürünleri avcılığı yasaklandı"

Üç Adalar'da yürütülecek koruma çalışmalara yönelik yasal koruma mekanizmasının da oluşturulduğunu belirten Vali Şahin, bölgede su ürünleri avcılığının yasaklandığını söyledi. Vali Şahin, "Eğer korumayı başaramazsak yapacağımız her iş anlamını yitirecekti. Bu bölgede su ürünleri avcılığı artık yasaklanmıştır. Yapılan çalışmaların tekrar bozulmaması için koruma tedbirlerimizi sıkı bir şekilde alacağız" ifadelerini kullandı.

"Tekirova ve Çıralı'ya kara istasyonu kuruluyor"

Çalışmaların uzun soluklu bir program olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Bu çalışmaların karadan da desteklenmesi lazım. Bu kapsamda Tekirova ve Çıralı'ya iki kara istasyonu kuracağız. Projenin sürdürülebilirliği için Antalya'daki tüm paydaşların desteğini bekliyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında çalışmaların tüm paydaşların iş birliğiyle yürütülebileceğini vurgulayan Vali Şahin; projeye destek veren özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Tekirova Sahili'nde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
Antalya ValiliğiTekirovaAntalyaGüncelÇıralıAdalarKemerYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:46
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:14:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kemer Tekirova'da deniz koruma başladı, Üç Adalar'da su ürünleri avcılığı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei