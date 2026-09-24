Kemer Tekirova\'da deniz koruma başladı, Üç Adalar\'da su ürünleri avcılığı yasaklandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer Tekirova Sahili'nde deniz ekosisteminin korunması ve onarıcı restorasyon çalışmalarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Kemer Tekirova Sahili'nde deniz yaşamının korunmasına yönelik saha çalışmaları başladı. Vali Hulusi Şahin, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında deniz yaşamının korunmasına yönelik pek çok bileşeni bir araya getirdiklerini belirten Vali Hulusi Şahin, "Yılbaşından itibaren yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını almaya başladık" dedi.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile imzalanan protokolle birlikte önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini ifade eden Vali Şahin, "Protokol çerçevesinde Kemer ilçemizde Üç Adalar mevkii Tavşan Adası'nda yapılan çalışmaların devamını ve oradaki tecrübelerin de bir tezahürünü bu bölgede sağlayacağız. Bunun için çalışmalar başladı. Biyologlarımız, bilim adamlarımız ilk etapta deniz altı yaşamını izliyorlar, biyoçeşitliliği tespit ediyorlar ve bir haritalama çalışması da yapıyorlar" diye konuştu.

"Çok değerli biyolojik veriler bilim çevrelerinin istifadesine sunulacak"

Çalışmalar kapsamında elde edilen verilerin dijital ortamda kayıt altına alınacağını belirten Vali Şahin, "Bunu yine kendilerinin geliştirmiş olduğu Mavi Atlas adlı sisteme de işleyecekler. Böylece çok değerli biyolojik verileri bilim çevrelerinin istifadesine sunacaklar. Aynı zamanda burada aktif bir onarıcı restorasyon da yapacaklar" dedi.

"Üç Adalar'da su ürünleri avcılığı yasaklandı"

Üç Adalar'da yürütülecek koruma çalışmalara yönelik yasal koruma mekanizmasının da oluşturulduğunu belirten Vali Şahin, bölgede su ürünleri avcılığının yasaklandığını söyledi. Vali Şahin, "Eğer korumayı başaramazsak yapacağımız her iş anlamını yitirecekti. Bu bölgede su ürünleri avcılığı artık yasaklanmıştır. Yapılan çalışmaların tekrar bozulmaması için koruma tedbirlerimizi sıkı bir şekilde alacağız" ifadelerini kullandı.

"Tekirova ve Çıralı'ya kara istasyonu kuruluyor"

Çalışmaların uzun soluklu bir program olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Bu çalışmaların karadan da desteklenmesi lazım. Bu kapsamda Tekirova ve Çıralı'ya iki kara istasyonu kuracağız. Projenin sürdürülebilirliği için Antalya'daki tüm paydaşların desteğini bekliyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında çalışmaların tüm paydaşların iş birliğiyle yürütülebileceğini vurgulayan Vali Şahin; projeye destek veren özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Tekirova Sahili'nde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.