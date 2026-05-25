Kepez'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamam

25.05.2026 10:18  Güncelleme: 10:25
Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kurban ibadetlerini yapabilmesi için 2 satış ve 10 kesim alanı oluşturdu. Kesimler ücretsiz yapılacak.

Kepez Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Çamlıca ve Fevzi Çakmak mahallelerinde kurban satış alanları kuran Kepez Belediyesi, ilçenin 10 farklı noktasında da kesim alanları oluşturdu.

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Antalya'nın Kepez Belediyesi, vatandaşların kurban alışverişlerini ve kesim işlemlerini düzenli, güvenli ve hijyenik şartlarda gerçekleştirebilmesi için ilçede yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçenin 2 ayrı noktasında kurbanlık satış alanı oluşturan Kepez Belediyesi, 10 farklı noktayı da kurban kesim alanı olarak vatandaşların hizmetine sunacak. Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi'nde büyükbaş hayvan satış pazarı kurulurken, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise küçükbaş hayvan satış alanı oluşturuldu. Vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için pazarlarda otopark, lavabo, dinlenme alanı ve mescit gibi hizmetler hazırlandı. Besiciler için de temel ihtiyaç alanları oluşturulurken, zabıta ve temizlik ekipleri satış alanlarında gün boyu görev yapıyor.

Kurban kesimleri için ise ilçede 10 ayrı nokta belirlendi. Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri belediye ekiplerince ücretsiz gerçekleştirilecek. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Adaklık Satış ve Kesim Alanı önünde ise küçükbaş hayvan kesimi de yine belediye ekiplerince ücretsiz olarak yapılacak.Vatandaşların kendi imkanlarıyla kurban kesebileceği alanlar ise Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazartesi Pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Teomanpaşa Mahallesi Kapalı Cuma Pazarı, Varsak Ayanoğlu Mahallesi Kapalı Perşembe Pazarı, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Pazarı, Şafak Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Çamlıbel Kapalı Pazar Pazarı ve Gazi Mahallesi TOKİ Çarşamba Pazarı yanı olarak belirlendi. Bayram boyunca kesim alanlarında düzenli temizlik çalışmaları yapılırken, sağlık ekipleri de oluşabilecek durumlara karşı hazır bulunacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

