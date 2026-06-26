Kepez'den çocuklara güvenli oyun alanları - Son Dakika
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Kepez'den çocuklara güvenli oyun alanları

Kepez\'den çocuklara güvenli oyun alanları
26.06.2026 11:56  Güncelleme: 11:58
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Kepez Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı'nda çocukların güvenliği için eski oyun gruplarını sökerek yerine yeni nesil ekipmanlar kuracak.

Kepez Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda çocukların güvenliğini ve oyun alanlarının kullanım kalitesini artırmak amacıyla yenileme çalışması başlattı. Kullanım ömrünü tamamlayan oyun grupları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sökülürken, park kısa süre içerisinde yeni ve modern oyun gruplarına kavuşacak.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanların daha güvenli, modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi 2623 Sokak üzerinde yer alan Alparslan Türkeş Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. Parkta bulunan çocuk oyun gruplarının zaman içerisinde yoğun kullanım ve hava şartlarının etkisiyle yıpranması üzerine harekete geçen Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut oyun ekipmanlarının söküm çalışmalarına başladı. Çocukların güvenliğini ön planda tutan belediye ekipleri, muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla kullanım ömrünü tamamlayan oyun gruplarını kaldırarak yerine yeni nesil oyun ekipmanları kuracak.

Çocukların güvenliği öncelikli

Çocukların park alanlarında güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi için düzenli olarak parkları kontrol eden Kepez Belediyesi, ihtiyaç duyulan alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızla hayata geçiriyor. Alparslan Türkeş Parkı'nda gerçekleştirilen çalışma da bu anlayışın bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Yıpranan oyun gruplarının sökülmesinin ardından kurulacak yeni oyun alanları, hem dayanıklılığı hem de güvenlik standartlarıyla çocukların daha rahat ve güvenli bir şekilde oyun oynayabileceği şekilde tasarlanacak. Böylece park, mahalle sakinlerinin çocuklarıyla birlikte güvenle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanına dönüşecek.

Mahalle sakinlerine daha konforlu yaşam alanları

Kepez Belediyesi, yalnızca yeni parklar kazandırmakla kalmayıp mevcut parkların da düzenli bakım ve yenilemelerini gerçekleştirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. İlçe genelindeki parklar belirli periyotlarla denetlenirken, ihtiyaç duyulan noktalarda oyun grupları, spor alanları, kent mobilyaları ve yeşil alanlar yenileniyor. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte çocuklar yeni oyun gruplarında eğlenceli vakit geçirme imkanına kavuşacak. Mahalle sakinleri ise daha güvenli, estetik ve kullanışlı bir park alanından faydalanabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kepez'den çocuklara güvenli oyun alanları - Son Dakika

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