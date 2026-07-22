Kepez\'de Orman Yangını

Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahalesi başladı. - ANTALYA