Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahalesi başladı. - ANTALYA
Son Dakika › Çevre › Kepez'de Orman Yangını - Son Dakika
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