Bismil'de Çapa Yapan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bismil'de Çapa Yapan Kadın Hayatını Kaybetti

Bismil\'de Çapa Yapan Kadın Hayatını Kaybetti
21.07.2026 16:52
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Bismil'de tarlada çapa yaparken beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi Rojda Akın yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tarlada çapa yaptığı sırada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi Rojda Akın (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 14 Temmuz'da Bismil ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çapa yapan Rojda Akın, fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akın'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rojda Akın, tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Rojda Akın, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Akın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Rojda Akın, Bismil'de gözyaşları içerisinde defnedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bismil'de Çapa Yapan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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