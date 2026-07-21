Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak - Son Dakika
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Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak

21.07.2026 19:06
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Özgür Özel’in kuracağı yeni siyasi partiye katılacak ilk belediye başkanının ismi belli oldu. Kulislere yansıyan iddialara göre, Ankara’da gerçekleşen grup toplantısına katılan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kurulacak yeni partinin ilk belediye başkanı olacağını deklare etti.

Özgür Özel’in kuracağı yeni siyasi partiye katılacak ilk belediye başkanının ismi belli oldu. İddialara göre, Ankara’da gerçekleşen grup toplantısına katılan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Özgür Özel ile birlikte hareket edeceğini duyurdu. 

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİM"

Gazeteci Şaban Sevinç’in aktardığı bilgilere göre; TBMM’deki grup toplantısını yerinde takip eden Muharrem Erkek, Ankara dönüşü öncesinde süreçten çok umutlu olduğunu vurguladı. Erkek, "Türkiye İttifakı" hamlesine tam destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak

“Genel Başkanımız Türkiye İttifakı’nı kuruyor. Türkiye’nin tüm demokratları birleşecek. Bu bir onur, adalet, demokrasi ve refah mücadelesi. Özgür Özel bu yolda asla yalnız yürümeyecek. Ben de Çanakkale Belediye Başkanı olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürüyeceğim.”

İLK İŞ BELEDİYE MECLİS GRUBU TOPLANACAK

Ankara temaslarını tamamlayan Muharrem Erkek katılım adımını resmiyete dökmek için vakit kaybetmeden harekete geçeceğini,  Çanakkale'ye döner dönmez belediye meclis grubunu toplayacağını belirtti. Erkek, meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti’ye katılım konusunu masaya yatıracaklarını ifade etti.

Çanakkale Belediyesi, Belediye Başkanlığı, Muharrem Erkek, Şaban Sevinç, Özgür Özel, Siyaset, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak - Son Dakika

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