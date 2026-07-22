4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi - Son Dakika
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4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi

22.07.2026 15:22
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ve Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı. Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangında ise bölgedeki bazı evler tahliye edildi.

Türkiye'nin kanayan bir yarası haline gelen orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılımını sürdürüyor.  Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarında toplam 130 personel görev alıyor.

4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekipler, yangının çevre alanlara sıçramasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan koordineli şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise ilgili ekipler tarafından yürütüleceği öğrenildi.

4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İlk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.

AYDIN'DA ORMAN YANGINI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar'da başlayan orman yangının söndürülmesi için müdahaleye başlandı.

Kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi ortasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın hızla büyüdü. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. 

4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi

Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden de görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Orman Yangını 4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enver Işık Enver Işık:
    Orman içerisinde bulunan bütün köylerin etrafı 25 metre ormansız alan olarak açılmalı. Ve bu noktalara toprak altından futbol sahasındaki gibi yağmurlama döşenmeli. Böylelikle yangınlarda büyük fayda sağlayacaktır. En azından tedbir alınmış olunur 0 0 Yanıtla
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