4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi

Türkiye'nin kanayan bir yarası haline gelen orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılımını sürdürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarında toplam 130 personel görev alıyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekipler, yangının çevre alanlara sıçramasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan koordineli şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise ilgili ekipler tarafından yürütüleceği öğrenildi.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İlk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.

AYDIN'DA ORMAN YANGINI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar'da başlayan orman yangının söndürülmesi için müdahaleye başlandı.

Kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi ortasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın hızla büyüdü. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi.

Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden de görüldü.