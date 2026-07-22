CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti - Son Dakika
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CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti

22.07.2026 15:06
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Özgür Özel liderliğinde yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddialara yanıt vererek CHP'den ayrılmayacağını açıkladı. Emekliler için en az 10 bin liralık seyyanen zam çağrısını yineleyen Gürer, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emanetinden biri olan CHP'de kalmaya devam edeceğim ancak gördüğüm yanlışları da ifade edeceğim" şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında hem ekonomik gündeme hem de parti içi tartışmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partiye geçip geçmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Gürer, " Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var; biri Cumhuriyet, diğeri CHP. Ben Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim" dedi.

"EMEKLİLERE EN AZ 10 BİN LİRA SEYYANEN ZAM YAPILMALI"

Meclis'teki basın toplantısına toplumsal kesimlerin ve emeklilerin sorunlarını gündeme getirerek başlayan Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emeklinin yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Emekli maaşlarına yapılan artışların yüksek enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Gürer, şunları söyledi: "Tüm emeklilere seyyanen en az 10 bin liralık bir artışın gerçekleştirilmesini sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Şu an emekli, açlık sınırının altında bir ücretle yaşama mücadelesi veriyor. Bugün bir emekli aylığı büyükşehirlerde ev kirasını dahi karşılamıyor, vatandaş birikimlerini de tüketmiş durumda."

"YANLIŞLARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Gürer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel öncülüğünde yeni bir parti kurulacağı iddiaları ve bu yapıya katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara ise son noktayı koydu. Parti içinde kalacağını belirten Niğde Milletvekili, eleştirilerini de dile getirmekten çekinmeyeceğini vurguladı: "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim. Ancak burada kaldığım süre içerisinde de olumsuzlukları, yanlışları, gördüğüm eksiklikleri ifade edeceğim. Temel felsefem, toplumsal kesimlerin sorunlarını Meclis gündemine taşımak ve milletvekilliğim süresince de bu sorunlarla ilgilenmek olacaktır."

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Son Dakika Politika CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    belediyeye fatura Paris eğlencesinede itiraz ettiniz mi 1 1 Yanıtla
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