Kepez Duacı\'da asfalt için ikinci etap başladı, 11 sokakta zemin hazırlığı yapıldı

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan sokakları sıcak asfaltla buluşturmak için ikinci etap çalışmalarına başladı. Ekipler; yeni yol açımı, asfalt hazırlığı ve stabilize yol revizyon çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor.

Antalya'nın Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçenin mahallelerinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda ulaşım sağlaması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamada Duacı Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda başlatılan yol çalışmaları kapsamında ilk etap tamamlanırken, kısa bir süre içerisinde ikinci etap çalışmalarına geçildiği bildirildi. Mahalle genelinde yürütülen çalışmalarla altyapısı tamamlanan ara sokakların sıcak asfaltla buluşturulması için zemin hazırlıkları sürdürülüyor. Bunun yanı sıra belirlenen sokaklarda sathi asfalt öncesi hazırlık çalışmaları gerçekleştirilirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde stabilize yol revizyonları yapılıyor. Kepez Belediyesi ekipleri, yalnızca mevcut yolların yenilenmesiyle sınırlı kalmayarak imar planında yer alan ve yol açımına engel herhangi bir durumun bulunmadığı bölgelerde yeni yol açma çalışmalarını da sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 9022, 9214 ve 9230 sokaklarda yeni yol açım çalışmaları gerçekleştirildi. Böylece imar planında yer alan yeni güzergahların mahalle ulaşım ağına kazandırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Duacı Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan sokakların asfaltla buluşturulması amacıyla zemin hazırlık çalışmalarına da devam ediliyor. Bu kapsamda 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9121, 9127, 9135, 9156, 9163 ve 9164 sokaklarda asfalt hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, yolun asfalt uygulamasına hazır hale getirilmesi için gerekli zemin düzenlemelerini yaparak çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor.

Stabilize yollar da elden geçiyor

Mahallede yol kalitesinin artırılması amacıyla gerekli görülen noktalarda stabilize yol revizyon çalışmaları da yürütülüyor. 9026, 9031, 9166, 9217, 9226 ve 9230 sokaklarda stabilize yol çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Duacı Mahallesi'nde hem mevcut yolların daha kullanışlı hale getirilmesi hem de yeni ulaşım güzergahlarının mahalleye kazandırılması hedefleniyor.

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin ulaşım konusunda yaşadığı sorunların önemli ölçüde giderilmesini hedefliyor. Altyapısı tamamlanan yolların asfaltla buluşturulması, yeni yolların açılması ve mevcut stabilize yolların iyileştirilmesiyle Duacı'nın ulaşım altyapısının daha güçlü ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.