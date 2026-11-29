Keşan'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da hava sıcaklığındaki ani düşüşle öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de etkili oldu. Vatandaşlar mevsimin ilk karıyla karşılaşırken yağış bazı kesimlerde şiddetini artırdı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırdı.
Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ilerleyen dakikalarda şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışıyla karşılaşırken, yağış bazı kesimlerde etkisini artırmaya başladı.
Kaynak: İHA
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