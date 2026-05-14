Kestane Gal Arısına Karşı Erken Müdahale Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kestane Gal Arısına Karşı Erken Müdahale Çağrısı

Kestane Gal Arısına Karşı Erken Müdahale Çağrısı
14.05.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Tarım Müdürlüğü, kestane gal arısı nedeniyle verim kaybı uyarısında bulundu ve kontrole davet etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kestane alanlarında yapılan kontrollerde verim kaybına neden olan kestane gal arısına rastlandığını belirterek üreticilere düzenli kontrol ve erken müdahale çağrısında bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki kestane üretim alanlarında yapılan kontrollerde kestane üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açan kestane gal arısının görüldüğünü açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, üreticilerin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, özellikle ağaç diplerindeki sürgünler ile dip delicelerinde oluşan gal yapılarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Yapılacak kontrollerde gal ile bulaşık dal, sürgün ve yaprakların tespit edilerek koparılması, ardından bahçe dışına çıkarılıp yakılarak imha edilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu mücadele yönteminin zararlının popülasyonunun azaltılması ve yayılışının sınırlandırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, üreticilere verimli ve sağlıklı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kestane Gal Arısına Karşı Erken Müdahale Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi

18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:09
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
17:18
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
17:05
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
16:21
Sahnede Türk Bayrağı krizi DEM Partili belediye konseri iptal etti
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 19:18:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kestane Gal Arısına Karşı Erken Müdahale Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.