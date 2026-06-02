Ketençimen Yaylası Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

02.06.2026 13:10
Niğde'deki Ketençimen Yaylası, etkili yağışlarla doğal güzellikler sunarak ziyaretçileri ağırlıyor.

Niğde'nin Melendiz Dağları eteklerindeki Ketençimen Yaylası, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından ortaya çıkan eşsiz doğal güzellikleriyle doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yağışlarla birlikte suyla dolan menderesler, yeşilin her tonuna bürünen yayla ve akan su kaynakları bölgeyi ziyaret edenlere adeta görsel şölen sunuyor. Kar ve yağmur sularıyla beslenen mendereslerin oluşturduğu doğal güzellikler, Ketençimen Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapmak, kamp kurmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz bir ortam sunuyor. Baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden canlandığı Ketençimen Yaylası'nda oluşan doğal manzara, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Yaylaya gelen ziyaretçiler, suyla dolan mendereslerin çevresinde yürüyüş yaparak temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Kış aylarında kayak yapmak için bölgeye geldiklerini belirten Görkem Ulusoy, bu yılki yağışların yaylaya farklı bir güzellik kattığını söyledi. Ulusoy, "Ketençimen bölgesine kışın kayak yapmak için geliyoruz. Bu yıl çok fazla yağış aldı. Yağışların ardından ortaya çıkan su kaynakları ve doğal görüntü gerçekten harika. Melendiz Dağları eteklerinde bulunan bu alan yemyeşil olmuş. Suların akışı ve doğanın canlanmasıyla çok güzel bir ortam oluşmuş. Fotoğraflarda görüp merak ederek geldim" dedi. İzmir'de yaşadığını ancak aslen Melendizli olduğunu belirten Hasibe Erken ise bölgeyi görmek için geldiğini ifade ederek, "Normalde İzmir'de yaşıyorum. Bu yılki görüntüleri görünce gelmek istedim. Daha önce bu kadar su ve yeşillik yoktu. Yağışların etkisiyle ortaya çıkan manzara gerçekten çok güzel" diye konuştu. Ketençimen Yaylası'nı sosyal medyada gördükten sonra ziyaret ettiğini söyleyen Hüseyin Uygun da, "Bu yıl Niğde genelinde çok güzel yağış oldu. Ketençimen Yaylası da bunun en güzel örneklerinden biri. Yemyeşil doğası ve harika su akıntılarıyla adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Eşimle birlikte piknik yapmaya geliyoruz. Daha önce böyle bir görüntüyle karşılaşmamıştım. Sosyal medyada görünce merak ettik ve geldik" ifadelerini kullandı.

Yağışların ardından adeta yeniden hayat bulan Ketençimen Yaylası, doğanın tüm renklerini bir arada görmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Turizm, Niğde, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

