Kilis Musabeyli\'de 6 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla kaplanıyor

Kilis Musabeyli'de 6 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla kaplanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Musabeyli'de Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasındaki 6 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması sürüyor. Kilis Valiliği koordinasyonunda ve İl Özel İdaresinin 2026 yatırım programında yer alan çalışmayla köy yollarının ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması sürüyor.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Kilis Valiliği koordinasyonunda yürütülen köy yolu çalışmaları kapsamında Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması devam ediyor.
Kilis İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında sürdürülen çalışmalarla köy yollarının ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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