Kilis'te etkili olan sağanak ve sis trafikte görüşü kısıtladı, sürücüler yavaşladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te sabah saatlerinde yağış ve yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman azaldı. Ana arterler ve kavşaklarda trafik akışı kontrollü sağlanırken sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi, yayalar da yağıştan korunmak için tedbirli davrandı.
Kilis'te etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
Kentte sabah saatlerinde yağışla birlikte yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman azalırken, özellikle ana arterler ve kavşaklarda trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, yayalar da yağıştan korunmak için tedbirli davrandı.
Kaynak: İHA
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