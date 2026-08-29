Kilis\'te Sağanak ve Sis Trafiği Etkiledi

Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Kilis'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte zaman zaman sis de etkili olurken görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Yağışın etkili olduğu saatlerde ana arter ve kavşaklarda trafik akışı dikkatli şekilde sağlanırken, yayalar da yağıştan korunmak için tedbirli davrandı.