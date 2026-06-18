Kilis\'te Sıfır Atık Sergisi

Kilis'te Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, sıfır atık ve çevre bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden hazırladıkları eserleri sergide görücüye çıkardı. Sergide, poşet kullanımını azaltmayı hedefleyen balmumu bezler de tanıtıldı.

Kilis'te Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen geri dönüşüm sergisinde, atık malzemeler öğrencilerin ve öğretmenlerin elinde yeniden hayat buldu. Sıfır atık ve çevre bilincini artırmayı amaçlayan sergide, pet şişelerden dekoratif ürünler ile geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan birçok çalışma ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Bir elma yaklaşık bir ay taze kalabiliyor"

Kimya Öğretmeni Gülcan Aydoğdu, poşet kullanımını azaltmak amacıyla balmumu bez ürettiklerini belirterek, "Evlerde kullanılmayan yüzde 100 pamuklu temiz kumaşlar ve atıl durumdaki kıyafetleri değerlendirerek balmumu bezler hazırladık. Bu bezler sayesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre tazeliğini koruyor. Bir elma yaklaşık bir ay taze kalabiliyor. Poşet kullanımını azaltmak için bu ürünlerin yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

"Manevi gelişimlerinin yanında sanatsal ve sosyal yönlerini de geliştirmeyi hedefledik"

Projeye destek veren Beden Eğitimi Öğretmeni Erhan Şahin ise okulda başlatılan sıfır atık ve su verimliliği çalışmaları kapsamında pet şişeleri topladıklarını ifade ederek, "Topladığımız atıkları nasıl değerlendirebileceğimizi düşündük. Öğrencilerimizin manevi gelişimlerinin yanında sanatsal ve sosyal yönlerini de geliştirmeyi hedefledik. Atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürerek onların yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştık" diye konuştu.

Okul Müdürü Mikdat Hayve de insanların yeryüzünün bekçileri olduğunu vurgulayarak, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini öğrencilere kazandırmak amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Öğrenciler ise doğaya bırakılan atıkları yüz yıllarca çevreye zarar verdiğine dikkat çekmek istediklerini belirterek, geri dönüşümün önemine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. - KİLİS