Kırık Tüneli Projesi'nde Çalışmalar Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Kırık Tüneli Projesi'nde Çalışmalar Hızla İlerliyor

Kırık Tüneli Projesi\'nde Çalışmalar Hızla İlerliyor
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Kırık Tüneli, Erzurum-Rize ulaşımını kısaltacak, çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Toplam 15,8 kilometre uzunluğundaki Kırık Tüneli Projesi'nin 7,1 kilometresini çift tüp tüneller, 8,7 kilometresini ise bağlantı yolları oluşturuyor. Projede kazı ve destek çalışmaları yüzde 90, nihai beton çalışmaları ise yaklaşık yüzde 78 oranında tamamlandı.

İspir Kaymakamı Berker Çırak ve Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın ile birlikte çift tüp tünelde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Aydın Baruş, Erzurum- Rize arasındaki Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan Kırık Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Kırık Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla mevcut güzergahın yaklaşık 33 kilometre kısalacağını belirten Vali Baruş, bu yatırımın özellikle İspir ilçesi başta olmak üzere Erzurum-Rize ulaşımında önemli zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

Mevcut güzergahta İspir ile tünel bölgesi arasındaki yaklaşık 49 kilometrelik yolun virajlı ve yüksek rakımlı olması nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiğine dikkat çeken Vali Baruş, Kırık Tüneli'nin tamamlanmasıyla Erzurum yönünden İspir'e ulaşımın yaklaşık 1 saate ineceğini belirtti. Rize yönünde devam eden tünel çalışmalarının da tamamlanmasıyla Erzurum-Rize karayolunun 196 kilometreye düşeceğini ve güzergahın tamamen bölünmüş yol standardına kavuşacağını ifade eden Vali Baruş, projenin bölgenin ulaşımına ve ekonomik hareketliliğine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.Toplam 15,8 kilometre uzunluğundaki Kırık Tüneli Projesi'nin 7,1 kilometresini çift tüp tüneller, 8,7 kilometresini ise bağlantı yolları oluşturuyor. Projede kazı ve destek çalışmaları yüzde 90, nihai beton çalışmaları ise yaklaşık yüzde 78 oranında tamamlandı.

Kırık Tüneli'nde delme, kazı destek, sağlamlaştırma ve beton kaplama çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Baruş, önümüzdeki süreçte çalışmaların hız kazanacağını belirtti. Projede emeği geçen Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanlarına, yüklenici firma yetkililerine, denetim ekiplerine teşekkür eden Vali Baruş, Kırık Tüneli Projesi'nin tamamlanmasıyla Erzurum'un karayolları alanındaki en büyük yatırımlarından birinin hayata geçirilmiş olacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Erzurum, Ulaşım, Çevre, Rize, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kırık Tüneli Projesi'nde Çalışmalar Hızla İlerliyor - Son Dakika

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