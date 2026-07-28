Kırıkkale'de Fotokapanlarla Yaban Hayatı İzleniyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Fotokapanlarla Yaban Hayatı İzleniyor

Kırıkkale\'de Fotokapanlarla Yaban Hayatı İzleniyor
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Kırıkkale'de fotokapanlar, yaban hayvanlarının yaşamını ve doğal döngüyü görüntülüyor.

Kırıkkale'de doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlar; vaşak, karaca, kurt, tilki ve su samuru gibi çok sayıda yaban hayvanının beslenme, avlanma ve yaşam mücadelesini görüntüledi.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayatının takip edilmesi amacıyla farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, bozkırın sessiz sakinlerini doğal ortamlarında kaydetti. Görüntülerde; vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası ve kınalı keklik yer aldı. Gölde yüzen angutlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Gece ve gündüz kayıt yapan fotokapanlara yansıyan görüntüler, doğadaki yaşam döngüsünü de ortaya koydu. Bir tilkinin yaban tavşanını avladığı anlar kameralara yansırken, diğer hayvanların doğal yaşam alanlarında yiyecek aradığı görüldü. Su samurunun hareketleri, karaca ve kurdun arazideki ilerleyişi ile vaşağın sessiz adımları görüntülere yansıdı.

Doğal yaşama müdahale edilmeden kayıt yapılmasını sağlayan fotokapanlar, yaban hayvanlarının tür, sayı, dağılım ve davranışlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Elde edilen görüntüler sayesinde hayvanların kullandığı geçiş güzergahları, beslenme alanları ve yaşam bölgeleri takip ediliyor. Kayıtlar, yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların planlanmasına da katkı sağlıyor. Türlerin yaşam alanlarındaki değişimler düzenli olarak incelenirken, kaçak avcılığın önlenmesi ve doğal dengenin korunması amacıyla saha çalışmaları sürdürülüyor.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla, bozkırın görünmeyen yaşamı kayıt altına alınıyor. Doğanın sessiz misafirleri, doğal ortamlarında sürdürdükleri yaşamla bölgedeki tür çeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kırıkkale'de Fotokapanlarla Yaban Hayatı İzleniyor - Son Dakika

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