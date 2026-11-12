Kırklareli Kıyıköy'de trol ve ortasu trolü teknelerine su ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli Kıyıköy'de trol ve ortasu trolü teknelerine su ürünleri denetimi yapıldı

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Kırklareli Kıyıköy\'de trol ve ortasu trolü teknelerine su ürünleri denetimi yapıldı
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince trol ve ortasu trolü teknelerine su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerin balık popülasyonunu korumak ve kaçak avcılığı önlemek amacıyla süreceği belirtildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, balıkçı teknelerine yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda trol ve ortasu trolü tekneleri denetlendi. Kontrollerde, su ürünleri avcılığına ilişkin mevzuata uygunluk ve balıkçılık faaliyetleri incelendi.

Denetimlerin, denizlerdeki balık popülasyonunun korunması, kaçak avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, denizlerdeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla su ürünleri denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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