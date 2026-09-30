Kırklareli\'nde ana hat arızası nedeniyle iki mahallede su kesintisi yapıldı

Kırklareli'nde Karacaibrahim ve Pınar mahallelerinde yaşanan ana hat arızası nedeniyle su kesintisi yapıldı.

Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Karacaibrahim Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağı bildirildi. Ayrıca, Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan ve Pınar Mahallesi'nin bir bölümünü besleyen ana hattaki arıza nedeniyle mahallenin bir kısmında da su kesintisi yapılacağı söylendi.

Açıklamada, arıza bitene kadar şebekeye su verilemeyeceği aktarıldı.