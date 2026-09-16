Kırklareli\'nde meralar toprak altı damlama sulama ile daha verimli olacak

Kırklareli'nde 'Akıllı Sulama Sağlıklı Mera' Yenilik Yayım Projesi çerçevesinde Tarla Günü etkinliği düzenlendi. Meralar toprak altı damlama sulama sistemi ile verimliliği arttırılacak.

Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Proje düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde, su kaynaklarının daha verimli kullanılması, doğru sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve mera alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Etkinlikte üreticilere projeye ilgili gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Programda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi, "Yüzeyden buharlaşmayı yüzde sıfıra indiren suyun bitkinin kök noktasına ulaştıran yüksek miktarda su tasarrufu sağlayan ve sulama esnasından otlatmayı da mümkün kılan toprak altı damla sulama sistemleri yapay meralar için sürdürüle bilir bir sulama yönetimidir" dedi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, iklim değişikliği nedeniyle ilerde birçok merada toprak altı sulama sistemine geçileceğini söyleyerek, "Burada bize düşen meralara sahip çıkmak. Meralara sahip çıkılırsa biz bu çalışma ile birlikte meralardan daha fazla yararlana bileceğiz. Maliyetinin yüksek olmasından dolay biz bu uygulamayı tüm meralarımıza uygulayamayız ama şuan yetiştirici bazında yapay çayır meralarında bu uygulamaya geçmemiz gerekli" ifadelerini kullandı

Vali Uğur Turan ise tarım üretimin, istihdamın ve kırsal kalkınmanın temeli olduğunu belirterek, "Hedefimiz daha verimli tarım, daha güçlü üretici daha sürdürülebilir bir Kırklareli" diye konuştu.

Proje hakkında bilgiler veren Dr. Ozan Öztürk ise "Bizler meramızda 4 çeşit bitki kullandık kamışsı yumak, İngiliz çimi, ak üçgül ve köpek dişi ayrığı dediğimiz kuraklığa dayanıklı olan bitkilerimizi kullandık. Toprağın 30 santimetre altına 60 santimetre aralıklarla damla sulama sistemi yerleştirdik. Projenin çıkış amacı; bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun sadece yüzde 25'ini versek bile meralarımızı yeşil olarak görebilecektik. Hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu doğal yem kaynaklarını devam ettire bilecektik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve protokol üyeleri alanda dolaşarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.