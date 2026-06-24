Kırklareli'nde Saman Balyası Mesaisi Başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Saman Balyası Mesaisi Başladı

Kırklareli\'nde Saman Balyası Mesaisi Başladı
24.06.2026 10:38
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Kırklareli'nde buğday hasadı sonrası saman balyası taşınma işlemleri hız kazandı.

Kırklareli'nde hububat hasadının ardından saman balyası mesaisi başladı. Hayvancılık sektörü için büyük öneme sahip arpa ve buğday sapından elde edilen saman balya büyük emeklerle taşınıyor.

Buğday hasadının başlamasıyla hayvan bakıcılarının da saman balyası telaşı başladı. Biçilen buğdayların saplarından elde edilen saman balyası hayvan bakıcılarının olmazsa olmazı arasında yer alıyor. Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde saman balyası bağlamacılığı yapan Bahadır Güngördü, son yılların en verimli sezonun yaşandığını söyledi. Güngördü, "Bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı verim ve sap çok iyi. Dekara 13-14 balya çıkan yerler oluyor. Ziraat odaları bu yıl saman balyası bağlama fiyatını 37 lira olarak belirledi" dedi.

"Düzgün bakım yapılmayan makineler de yangın çıkartabiliyor"

Makine bakımlarına dikkat çeken Güngördü, "Yangınlardan korkuyoruz. Ama tedbirimizi de her zaman alıyoruz. Makinelerimizin bakımını hiç bir masraftan kaçmadan yapıyoruz. Herkes atılan sigara izmaritlerinden bahsediyor. Evet doğru ama zamanında ve düzgün bakım yapılmayan makineler de yangın çıkartabiliyor. Tüm meslektaşlarıma makinelerine zamanında ve düzgün bakım yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Güngördü, şu an saman balyasının tarlada adet fiyatının 70 TL olduğunu, adrese teslim fiyatın ise 150 lira civarında olduğunu söyledi.

Günde 500 balya taşıyorlar

Kırklareli'nde ekip olarak 5 yıldır sezonlarda saman balyası işçiliği yaptığını söyleyen İlker Örslü, sıcak hava ve saman tozunun kendilerini çok zorladığını belirtti. Günde 500 ile 600 tane arasında balya taşıdıklarını söyleyen Örslü, "2026 sezonu başladı. Balya başı indir bindir adet fiyatı 25 lira. Zor şartlar altında çalışsak da işimizi yapıyoruz. Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kırklareli'nde Saman Balyası Mesaisi Başladı - Son Dakika

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