Kırklareli\'nde Tarım ekipleri feromon ve predatör böcek kullanımını inceledi

Kırklareli'nde jeotermal seralarda domates güvesine karşı yürütülen biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde incelendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği başvuruları çerçevesinde merkez ilçede bulunan jeotermal seralarda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen kontrollerde, domates güvesine karşı kullanılan feromon telleri ile zararlılarla mücadelede görev alan predatör böceklerin kullanımı değerlendirildi.

İncelemelerde ayrıca, zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele edilmesi, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir tarım üretiminin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.