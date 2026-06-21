Kırşehir'de 900 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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Kırşehir'de 900 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Kırşehir\'de 900 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
21.06.2026 17:57
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Kırşehir'de 3 ilçede toplam 900 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına salındı.

Kırşehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün doğaya kınalı keklik salımında 3 farklı ilçede, toplam 900 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 3 farklı ilçede, 3 farklı lokasyonda toplam 900 kınalı kekliğin doğal yaşam alanlarına salındığını belirtti. Demiryürek; kene ve süneyle mücadelede etkin rol oynayacak kekliklerin doğal yaşam alanlarına uyum sağlayarak ekolojik dengeye katkı sunmasını temenni etti.

Vali Demiryürek, keklik salım programının ardından doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade ederek; Kırşehir'in ormanlık alanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kırşehir'de 900 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika

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