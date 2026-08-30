Kısa devre yapan traktör yanarak harekete geçti, saman balyalarını ve hayvanları yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kısa devre yapan traktör yanarak harekete geçti, saman balyalarını ve hayvanları yaktı

Kısa devre yapan traktör yanarak harekete geçti, saman balyalarını ve hayvanları yaktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktör, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle kendi kendine çalışıp alev aldı. Yangında saman balyaları yandı, bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket eden ve alev alan traktör yangına sebep oldu. Traktörden sıçrayan alevler saman balyalarını yakarken, bazı büyükbaş hayvanlar da yaralandı.

Olay, Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde park halinde bulunan bir traktörün elektrik aksamında kısa devre oluştu. Kısa devrenin ardından traktör, sürücüsü olmadan kendi kendine çalışarak hareket etmeye başladı ve kısa süre sonra motor kısmından alev aldı.

Yangının etkili olduğu alanda bulunan ve alevlerin arasında kalan bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı, saman balyaları yandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda traktör kullanılamaz hale gelirken, traktörün kendi kendine çalışıp ilerlediği ve alev topuna döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsüz şekilde ilerleyen traktörde büyüyen alevlerin, çevrede istiflenmiş halde duran saman balyalarına sıçradığı anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kısa devre yapan traktör yanarak harekete geçti, saman balyalarını ve hayvanları yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

21:03
Süper Lig’de inanılmaz maç 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 904’te kazandılar
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
20:33
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 21:28:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kısa devre yapan traktör yanarak harekete geçti, saman balyalarını ve hayvanları yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement