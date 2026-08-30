Kısa devre yapan traktör yanarak harekete geçti, saman balyalarını ve hayvanları yaktı

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket eden ve alev alan traktör yangına sebep oldu. Traktörden sıçrayan alevler saman balyalarını yakarken, bazı büyükbaş hayvanlar da yaralandı.

Olay, Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde park halinde bulunan bir traktörün elektrik aksamında kısa devre oluştu. Kısa devrenin ardından traktör, sürücüsü olmadan kendi kendine çalışarak hareket etmeye başladı ve kısa süre sonra motor kısmından alev aldı.

Yangının etkili olduğu alanda bulunan ve alevlerin arasında kalan bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı, saman balyaları yandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda traktör kullanılamaz hale gelirken, traktörün kendi kendine çalışıp ilerlediği ve alev topuna döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsüz şekilde ilerleyen traktörde büyüyen alevlerin, çevrede istiflenmiş halde duran saman balyalarına sıçradığı anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.